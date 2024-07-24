Под Полтавой в одном из военных подразделений сдетонировали боеприпасы

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В посёлке Котельва Полтавской области на северо-востоке Украины в одной из воинских частей произошла детонация боеприпасов. После взрыва возник пожар в здании хозяйственного назначения.
Об этом сообщает украинский новостной портал NV.ua. По сообщению главы посёлка Татьяны Корост, в результате взрыва разрушены постройки жилого сектора на прилегающей территории. Полиция расследует обстоятельства и причины, вызвавшие детонацию боеприпасов, а пожарные и экстренные службы продолжают ликвидировать последствия инцидента.
В населённом пункте создан штаб по ликвидации последствий взрыва. Местных жителей попросили не выкладывать в сеть фото и видео чрезвычайного происшествия. Сельчане рассказывают, что накануне взрывы в воинской части гремели до поздней ночи. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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