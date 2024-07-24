В Одесской области прогремел взрыв на нефтебазе

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В Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах на судоремонтном заводе, в порту и у фуры с топливом.
Российские военные начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, часто на всей территории страны.
По заявлениям Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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«В ночь на 24 июля в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины в результате взрывов пострадала припортовая инфраструктура. Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области», — говорится в материале.
Российские военные начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, часто на всей территории страны.
По заявлениям Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Мира Полтева