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В Одесской области прогремел взрыв на нефтебазе

24 июля 2024, 11:49
фото: istockphoto / aapsky

фото: istockphoto / aapsky

В Измаиле, Одесская область, Украина, произошёл взрыв на нефтебазе. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах на судоремонтном заводе, в порту и у фуры с топливом.

«В ночь на 24 июля в Одесской области и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе Одесской области на юге Украины в результате взрывов пострадала припортовая инфраструктура. Также сообщалось о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Сумской области», — говорится в материале.



Российские военные начали наносить удары по объектам инфраструктуры Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога регулярно объявляется в различных регионах Украины, часто на всей территории страны.

По заявлениям Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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#воздушная тревога
Сырский призвал украинцев, живущих за рубежом, поучаствовать в мобилизации
24 июля 2024, 12:07

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что без мобилизации он не сможет создать необходимые резервы и бригады. Об этом пишет газета Guardian.
По данным издания, связано это с тем, что Россия умножает собственные сухопутные силы. Сырский призвал украинцев живущих за пределами страны принять участие в мобилизации.

«Для нас очень важно, чтобы все граждане Украины выполняли свой конституционный долг», — заявил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

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ВС РФ поразили расположение запрещенных в России группировок боевиков ВСУ под Харьковом
Подполье: ВС РФ поразили расположение группировок «Кракен»* и «Айдар»**
24 июля 2024, 11:39

фото: istockphoto/Vadym Plysiuk

Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Он отметил, что на днях туда прибыли до 200 боевиков ВСУ. Подтверждений тому, что среди них были иностранные наемники, нет, добавил подпольщик.

«Но там были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен»* и «Айдар»**, — отметил Лебедев.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
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#зеленский
#наемники
#удар
#пво
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Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине
FR: Зеленский потребовал от Запада усилить ПВО Украины из-за российских авиабомб
24 июля 2024, 11:28

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Запада помочь усовершенствовать ПВО на Украине из-за планирующих авиабомб РФ. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.
Российские авиабомбы способны нанести взрывной ущерб в радиусе до 200 метров. Помимо этого, осколки разлетаются на расстояние более километра.

«Это одна из причин, почему Украина и, в частности, Владимир Зеленский неоднократно отчаянно просили западные страны усилить свои возможности противовоздушной обороны — в том числе недавно на саммите НАТО», — указано в материале.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Напомним, последний раз переговоры с участием РФ и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Спустя время украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом России.

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#владимир зеленский
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Главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях из страха перед Россией
Guardian: главком ВСУ отказался раскрыть данные о потерях, опасаясь России
24 июля 2024, 11:27

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. Об этом пишет Guardian.
«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — отмечает газета.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что информация о потерях носит конфиденциальный характер.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. По его мнению, они должны быть рациональными и иметь практическое значение.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киев готов вести переговоры с Москвой
Кулеба: украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной
24 июля 2024, 11:15

Фото: istockphoto/ffikretow

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова вести переговоры с российской стороной. Об этом пишет РИА Новости.
«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной», — сказал Кулеба в разговоре со своим китайским коллегой Ван И.

По его мнению, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение. Кроме того, они должны быть направленными на достижение справедливого и прочного мира. Ван И в ответ отметил, что недавно и Россия, и Украина «в разной степени» выразили готовность к переговорам.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье: ВС РФ нанесли удар по зданию в порту Измаила, где были наёмники ВСУ
24 июля 2024, 10:51

Фото: istockphoto/RamonCast

Российские войска нанесли удар по административному зданию в порту Измаила в Одесской области. В это время нам находились офицеры ВСУ и иностранные наёмники.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он уточнил, что удар не вызвал детонации, так как в здании не было боеприпасов, только высшие украинские офицеры и наёмники. Подъехало несколько машин скорой помощи. Было вывезено не менее 32 человек раненых. По информации агентуры подполья, в здании находилось не менее двухсот наёмников ВСУ, добавил Лебедев.

Как сообщили подпольщики, все раненые были немедленно эвакуированы на территорию Румынии. Кроме того, агентура передала информацию о прибытии в порт Измаила баржи с военной техникой. Весь гражданский персонал порта был отстранён от работ, разгрузкой занимались иностранцы.

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Успех ВС РФ в Красногоровке, боевики ВСУ воруют детей на органы: последние новости СВО
В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке боевики забирали детей у родителей
24 июля 2024, 10:37

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Киевские власти вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами, а военные ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка.

Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 24.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВСУ вынужденно компенсируют нехватку бойцов женщинами

Украинский военный с позывным «Гамбит» рассказа, что женщины-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за небом на постах противовоздушной обороны (ПВО) под Харьковом.

Генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов отметил, что женщины-военнослужащие в рядах ВСУ были замечены и ранее, более того – есть те, которые находятся в плену у России.

«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России
«Массовое использование женщин ВСУ»: Как украинки попадают в плен в России

В подконтрольном ВСУ донецком Нью-Йорке украинские власти забирали детей у родителей

Местный житель донецкого Нью-Йорка рассказал, что киевский власти и сотрудничающая с ними организация «‎Белый ангел» отбирали детей у мирных граждан в поселке. По его словам, все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали.

«‎На органы или педофилам»: Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как боевики отбирали детей
«‎На органы или педофилам»: Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как боевики отбирали детей

Белоусов отметил заслуги военных, освобождавших Песчаное и Розовку

Глава Минобороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка, освободившего населённый пункт Песчаное, и 13-го гвардейского танкового полка, участвовавшего в освобождении Розовки. Министр подчеркнул, что в ходе выполнения боевого задания военные продемонстрировали мужество и самоотверженность.


Фото: сайт Кремля

Харьковское направление

Российские военные отразили атаки боевиков Вооруженных сил Украины в районе н.п. Глубокое и Тихое. В северной части Волчанска российские военные предпринимают попытки закрепиться южнее улицы Короленко.

Сватово-Купянское направление

В Песчаном наши войска продвинулись в восточном направлении на глубину до 800 метров. Западная часть перешла в серую зону.

Северское направление

Российские военные севернее Раздоловки продвинулись вдоль лесополосы в западном направлении на глубину до 400 метров. ВС РФ полностью зачистили Ивано-Дарьевку, наступление развивается в северном направлении.
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Торецкое направление

Бойцы ВС РФ взламывают оборонительные рубежи ВСУ у н.п. Железное, Кирово и Дилеевка. Сообщается, что на окраинах Нью-Йорка идут бои.

Покровское направление

Вооруженные силы РФ наступают у Лозоватского и Воздвиженки. В Новосёловке Первой продолжаются тяжелые бои.

Фото: istockphoto/Evgeny555

Южнодонецкое направление

Сообщают об успехах ВС России в Красногоровке, штурм которой идёт не один месяц. Положение боевиков Вооруженных сил Украины тяжёлое, но противник ведет организованную оборону в северной части населенного пункта.

За ночь силы ПВО уничтожили три дрона ВСУ над Белгородской областью

В ночь на 24 июля российские системы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

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#военные
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
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«‎На органы или педофилам»: Житель Нью-Йорка в ДНР рассказал, как боевики отбирали детей
Житель донецкого Нью-Йорка: ВСУ отбирали детей у мирных граждан в поселке
24 июля 2024, 07:58

Фото: iStock/Animaflora

Местный житель донецкого Нью-Йорка рассказал, что киевский власти и сотрудничающая с ними организация «‎Белый ангел» отбирали детей у мирных граждан в поселке. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, в поселке проживала семья, мать умерла. К детям приехали из организации «Белый ангел» и забрали их. Соседям сказали, что детей отдали племяннице в Киеве, но пообщаться с ними не дали.

«Туда звонили, ответила: «Да, у меня». Соседи хотели узнать голос детей, но не дали ничего. Все говорят — или на органы, или педофилам, и поэтому детей прятали», — рассказал он.

Мужчина сказал, что в Константиновке родительских прав лишали прямо на месте.

«Вышла мамочка и двое детей. Мать в наручниках в одну машину посадили, детей в другую. Смотрят на состояние здоровья, то на органы, или к педофилам», — заключил местный житель.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ спешно ставят заграждения в селах под Купянском. Кроме этого, возводятся новые фортификационные сооружения, а также устанавливаются минные заграждения в Ковшаровке.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#соседи
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#всу
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Условно осужденный за хулиганство с оружием десантник уехал на СВО
«Ъ»: офицер ВДВ отправился на СВО после условного срока за хулиганство с оружием
24 июля 2024, 07:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Условно осужденный за хулиганство с оружием старший лейтенант воздушно-десантных войск Радик Айсин уехал на СВО. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Мужчина в феврале 2023 года в пьяном виде вступил в перепалку с продавщицей магазина «Вкусняшки», при нем находился автомат. Видеозапись произошедшего распространилась в интернете. Айсун принес женщине свои извинения, она сказала, что претензий к нему больше не имеет. Однако военный был осужден на шесть лет лишения свободы условно.

Судебные заседания по делу проходили с перерывами. Айсун участвовал в них вперемежку с боевыми действиями. В апреле 2024 года командир части, где служит солдат, обратился в суд с ходатайством об его освобождении. Он отметил, что боец нужен для «выполнения специальных задач в зоне проведения СВО».

Ранее Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику армии РФ за разбой и избиение до смерти бойца СВО. Военный требовал у жертвы сообщить пароль от его телефона, после чего, узнав код, пнул по голове лежавшего потерпевшего, забрал его вещи и сбежал. Суд приговорил мужчину к четырнадцати годам лишения свободы.

В России предложили создание базы данных уехавших экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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