В Харькове на фоне тревоги раздался взрыв

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В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги раздался взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своём Telegram-канале.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога в настоящее время звучит в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Ранее также сообщалось, что три взрыва прогремели в подконтрольном России Мелитополе в Запорожской области. Отмечалось, что сработала система ПВО, которая сбила группу украинских беспилотников, следовавших в сторону Ростовской области и Краснодарского края.
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