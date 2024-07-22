В Одесской области прогремели взрывы

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В Одессе и Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщило издание «Зеркало недели».
На фоне взрывов, происходящих в регионе, была объявлена воздушная тревога. Издание «Страна» опубликовало фотографию столба дыма, поднимающегося над Одессой после взрыва.
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«Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал всех жителей и гостей региона укрыться в убежищах до отмены воздушной тревоги. В 10:15 по московскому времени тревогу отменили», — сообщили в издании.
Министерство обороны России подчёркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.
Последний взрыв в Одессе произошёл вечером 18 июля. Тогда в городе также объявили воздушную тревогу.
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Мира Полтева