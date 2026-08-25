«Под присмотром»: В Иркутске садист запирал детей-инвалидов в деревянные ящики
В Иркутске суд приговорил мужчину к трём годам колонии-поселения за запирание детей-инвалидов в деревянных ящиках. Подробности приводит Telegram-канал Babr Mash.
35-летний житель присматривал за 12-летней девочкой и 16-летним подростком, пока их мать (его сожительница) находилась в больнице. Когда мужчина уходил из дома в СНТ, он закрывал детей в самодельных дощатых коробах, а комнату дополнительно запирал на навесной замок.
В таком положении ребята не могли нормально пошевелиться. О происходящем в полицию сообщила знакомая, пришедшая навестить несовершеннолетних. После освобождения сотрудники органов отвезли детей в специализированное учреждение. Обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии, однако это не повлияло на меру наказания.
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