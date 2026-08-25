В Челябинской области подросток с отцом пострадали при взрыве газа в погребе
В Челябинской области взрыв газа в погребе привёл к травмам мужчины и подростка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Чрезвычайное происшествие случилось в посёлке Верхнеуральского муниципального округа. Там в погребе хозяйственной постройки произошла вспышка паров газовоздушной смеси. Возгорания за ней не последовало.
В результате инцидента травмы получили 41-летний мужчина и его 14-летний сын. Медики экстренно госпитализировали обоих пострадавших. В МЧС России по региону отметили, что предварительной причиной происшествия стала утечка газа. Это случилось во время просушки подвального помещения — там использовали тепловую пушку и газовый баллон.
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