Под Ростовом двух мужчин расчленили и сожгли из-за денег

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В Ростовской области суд заключил под стражу двух 53-летних мужчин, которые совершили жестокое убийство из-за денежного долга. Об этом информирует региональное управление СК.
22 апреля два местных жителя Волгодонска 1970 и 1977 года рождения выехали с территории промышленной базы и пропали. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело об убийстве.
В процессе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что пропавшие мужчины действительно погибли. Отмечается, что по подозрению в убийстве задержали несколько предполагаемых преступников.
По данным следствия, они назначили «стрелку» жителя Волгодонска, после чего убили их, а тела расчленили при помощи ножей и топора. Части тел злоумышленники сожгли.
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В процессе проведения оперативных мероприятий выяснилось, что пропавшие мужчины действительно погибли. Отмечается, что по подозрению в убийстве задержали несколько предполагаемых преступников.
По данным следствия, они назначили «стрелку» жителя Волгодонска, после чего убили их, а тела расчленили при помощи ножей и топора. Части тел злоумышленники сожгли.
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Екатерина Коршунова