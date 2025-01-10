Взрывы и серьёзный пожар в промзоне в Гатчине Ленинградской области

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Сегодня утром в промзоне в Гатчине Ленинградской области произошёл мощный пожар на улице Индустриальная. По данным Telegram-канала Shot, местные жители услышали глухие взрывы около 6 утра, после чего в небо поднялись огромные столбы дыма, видимые за несколько километров.
На данный момент экстренные службы активно работают на месте происшествия. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание площадью 1600 квадратных метров. Яркие вспышки и густой дым продолжают беспокоить местных жителей.
Причины возгорания пока остаются неизвестными. Информация о пострадавших не поступала, однако МЧС продолжает мониторинг ситуацию.
Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Причины возгорания пока остаются неизвестными. Информация о пострадавших не поступала, однако МЧС продолжает мониторинг ситуацию.
Ранее в Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова