В российском городе мать-наркоманка истязала малолетнюю дочь и избежала тюрьмы
Суд Советского района Улан-Удэ вынес обвинительный приговор женщине, которая применяла насилие к своей малолетней дочери. Об этом информирует управление Следственного комитета России по Республике Бурятия.
Как установили следствие и суд, с февраля по конец июня 2025 года жительница Улан-Удэ, страдающая наркозависимостью, регулярно избивала своего ребёнка. Женщина наказывала таким образом девочку за незначительные проступки, выходя за рамки допустимых методов воспитания.
О происходящем в полицию сообщил бывший муж обвиняемой. Он забрал ребёнка к себе. В результате действий матери девочка получила телесные повреждения, а также пережила моральные и психические страдания.
Следствие возбудило уголовное дело по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.
