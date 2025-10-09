В российском городе мать-наркоманка истязала малолетнюю дочь и избежала тюрьмы

09 октября 2025, 08:13

Суд в Улан-Удэ вынес приговор матери за истязание дочери

Фото: Istock/AH86

Суд Советского района Улан-Удэ вынес обвинительный приговор женщине, которая применяла насилие к своей малолетней дочери. Об этом информирует управление Следственного комитета России по Республике Бурятия.