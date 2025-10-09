Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае
Специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей семьи. Сигнал обнаружили на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Об этом пишет РИА Новости.
Команда картографов провела тщательные следственные действия и использовала высокотехнологичное оборудование для определения местоположения сигнала. Поиски сосредоточены на сложной местности в указанной зоне. Поисковая группа сталкивается с трудностями из-за глубокого снежного покрова, низких температур и неровного рельефа.
Напомним, что 27 сентября 2025 года семья туристов из Железногорска – Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина – прибыли в посёлок Кутурчин Красноярского края с намерением совершить однодневный поход в горы. Из-за плохой погоды организованная туристическая группа отказалась от выхода, однако на следующий день, 28 сентября, супруги приняли решение пойти в поход самостоятельно вместе с ребёнком и собакой. Они отправились на прогулку к скале Буратинка, известной достопримечательности региона, взяв с собой летнюю одежду и небольшие рюкзаки.
