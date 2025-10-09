Появилась новая информация о поисках семьи Усольцевых в Красноярском крае

09 октября 2025, 07:43

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи

Фото: iStock/FotoK0T

Специалисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей семьи. Сигнал обнаружили на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин в Партизанском районе. Об этом пишет РИА Новости.