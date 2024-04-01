Под Ростовом задержали мужчину, вступившего в террористическую организацию

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Сотрудники ФСБ в Ростовской области вычислили и задержали мужчину, который вступил в террористическую организацию и был готов совершить теракт или диверсию на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
«Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней», — говорится в сообщении ведомства.При этом мужчина также заявил, что готов совершить диверсии или теракты на территории России в интересах организации. Он задержан. Ведутся следственные действия.
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Элина Позднякова