Под Рузой семья чудом спаслась из полностью сгоревшего дома

Фото: пресс-служба МЧС РФ
Семья с детьми спаслась во время пожара в Рузском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МЧС.
«В СНТ «Чайка» деревни Притыкино произошёл пожар в двухэтажном дачном доме. На момент его возникновения на втором этаже спала семья с двумя детьми. По счастливой случайности глава семейства услышал характерный треск и быстро разбудил семью. Всем удалось эвакуироваться из горящего дома. Однако двое детей 2023 года рождения получили ожоги головы и кистей рук», – говорится в сообщении.Как предполагают в МЧС, причина пожара – аварийный режим работы электрического оборудования.
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Лора Луганская