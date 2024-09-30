Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

Фото: iStock/NetPix
В Красноярском крае похоронили четверых детей, погибших от отравления. Администрация Назаровского района области помогла с организацией похорон в селе Красная Сопка, сообщил его глава Олег Пономарёв в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что детей похоронили на местном кладбище. Районная администрация полностью взяла на себя организацию похоронного процесса. Жители помогли в сборе средств, которых теперь хватит на установку оградки и памятника.
Пономарёв отметил, что это происшествие стало большой трагедией для всех жителей села Красная Сопка.
Напомним, что четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители отравились после того, как поужинали покупными пельменями и курицей. В субботу, 21 сентября они с признаками сильного отравления обратились в больницу. Сначала после ухудшения самочувствия скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. На следующий день не стало 11-летней девочки, а затем умерла 12-летняя пострадавшая.
Читайте также:
СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей
Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
«По пьяни»: что на самом деле погубило отравившихся пельменями детей из Красноярска, признания матери
Пономарёв отметил, что это происшествие стало большой трагедией для всех жителей села Красная Сопка.
Напомним, что четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители отравились после того, как поужинали покупными пельменями и курицей. В субботу, 21 сентября они с признаками сильного отравления обратились в больницу. Сначала после ухудшения самочувствия скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. На следующий день не стало 11-летней девочки, а затем умерла 12-летняя пострадавшая.
Читайте также:
СК объяснил, почему сложно установить причину загадочной смерти детей от пельменей
Стала известна основная версия отравления детей в Красноярском крае
«По пьяни»: что на самом деле погубило отравившихся пельменями детей из Красноярска, признания матери
Анастасия Чинкова