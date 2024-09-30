Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

В Москве 11 человек застряли в лифте городской поликлиники № 115 в Щукино, среди них беременная женщина и пациентка, которая недавно перенесла инфаркт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что на данный момент всех посетителей удалось освободить.