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Умерших от отравления детей похоронили в Красноярском крае

Под Красноярском похоронили четверых детей, умерших от отравления
30 сентября 2024, 11:55
Фото: iStock/NetPix

Фото: iStock/NetPix

В Красноярском крае похоронили четверых детей, погибших от отравления. Администрация Назаровского района области помогла с организацией похорон в селе Красная Сопка, сообщил его глава Олег Пономарёв в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что детей похоронили на местном кладбище. Районная администрация полностью взяла на себя организацию похоронного процесса. Жители помогли в сборе средств, которых теперь хватит на установку оградки и памятника.

Пономарёв отметил, что это происшествие стало большой трагедией для всех жителей села Красная Сопка.



Напомним, что четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет и их родители отравились после того, как поужинали покупными пельменями и курицей. В субботу, 21 сентября они с признаками сильного отравления обратились в больницу. Сначала после ухудшения самочувствия скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. На следующий день не стало 11-летней девочки, а затем умерла 12-летняя пострадавшая.

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#кладбище
В Германии украинец в женском туалете избил подтяжками по лицу полицейскую
30 сентября 2024, 12:06

Фото: iStock/Panama7

В городе Дортмунд в Германии 49-летний украинец устроил драку на главном железнодорожном вокзале и ударил сотрудницу полиции. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что инцидент произошёл в прошлую субботу. Украинец зашёл в женский туалет, не заплатил и избил сотрудниц.

На шум прибежали стражи порядка, которые силой начали выводить неадеквата из туалета. Однако ему удалось отпихнуть полицейских и ударить женщину-правоохранителя подтяжками по лицу.

После полицейским всё же удалось повалить мужчину и скрутить его. Они провели тест, который показал, что украинец был сильно пьян. На него составили протокол, после чего отпустили.

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#избиение
#полицейские
#вокзал
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И.о. вице-премьера Башкирии Марзаева задержали
30 сентября 2024, 11:54

Фото: iStock/Rawf8

Сотрудники правоохранительных органов задержали исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash. Причины и обстоятельства задержания чиновника — неизвестны, официальных комментариев на данный момент нет.
«Полагаю, когда будет возможно уполномоченные органы дадут комментарии или пресс-релизы», — заявили в башкирском СУ СКР в беседе с «Лентой.ру».
По информации телеграм-канала, год назад семья Марзаевых уже оказывалась в центре скандала, когда сын чиновника организовал вечеринку в клубе, после которой 12-летняя девочка попала в реанимацию из-за отравления водкой.

Ранее сообщалось, что в Башкирии возбудили уголовное дело после информации об избиении пожилого мужчины подростками в городе Октябрьский. В доступе местного СУ СКР оказались «кадры, на которых группа молодых людей избивает пожилого мужчину».

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#башкирия
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Беременная и пациентка после инфаркта застряли в заполненном людьми лифте больницы в Москве
SHOT: 11 человек застряли в лифте поликлиники № 115 в Москве
30 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/alex_u

В Москве 11 человек застряли в лифте городской поликлиники № 115 в Щукино, среди них беременная женщина и пациентка, которая недавно перенесла инфаркт. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что на данный момент всех посетителей удалось освободить.
По данным издания, оказавшиеся взаперти люди — пациенты поликлиники, которые пришли на прием. В момент аварии они стали сильно паниковать, так как им стало нечем дышать. Одну из пациенток даже пришлось экстренно эвакуировать через люк в потолке.



Ранее сообщалось, что российская туристка погибла в Грузии, оступившись и упав в подземный переход. Девушка перед смертью гуляла и пела песню «В последний раз», снимая себя и подругу на видео. Подруга вызвала скорую, пострадавшую россиянку госпитализировали. У нее зафиксировали перелом основания черепа, спасти девушку не удалось.

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#поликлиника
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В Калининграде задержали трех подростков, пытавшихся поджечь вышку сотовой связи
30 сентября 2024, 10:20

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов в Калининграде задержали трех подростков, которые пытались поджечь вышку сотовой связи. Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, пресс-служба регионального УМВД сообщила, что помощь в поимке преступников оказал житель города Немана. Отмечается, что он случайно увидел как около полуночи люди, которые были в масках, пытались проникнуть в помещение сооружения электросвязи.

В сообщении говорится, что мужчина сразу же позвонил в полицию, чтобы сообщить о случившемся. Затем он подошел и испугал правонарушителей, одного из которых узнал. Сотрудники правоохранительных органов быстро задержали несовершеннолетних. У них был изъят мобильный телефон, на котором содержалась информация об их незаконных намерениях.

Стало известно, что один из парней в мессенджере откликнулся на предложение поджигать различные объекты за денежное вознаграждение.

«На преступление подросток пошёл не один, а позвал с собой двух знакомых. Криминальный работодатель пообещал сообщникам от 20 до 25 тысяч рублей каждому», — добавили в пресс-службе.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка на предмет причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, совершенным в данном регионе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#преступление
#сотрудники
#люди
#рф
#служба
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Участвовавший в ДТП под Краснодаром грузовик принадлежал торговой сети «Магнит»
30 сентября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Красноярском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля MAN и пассажирского междугороднего автобуса Yutong. Грузовик принадлежал сети продуктовых магазинов «Магнит».
Об этом в частном порядке сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения данной информации пока не было. Региональная прокуратура сообщила в своём телеграм-канале, что ведомство инициировало проверку по факту происшествия. По предварительным данным, грузовик врезался в первый из трёх автобусов, в которых болельщики краснодарского гандбольного клуба «Виктор» возвращались домой с выездного матча команды в Ставрополе.

По последним данным, в аварии пострадал 31 человек, среди которых трое детей. Водитель грузовика погиб на месте происшествия. 22 человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Остальные получили медицинскую помощь на месте и от госпитализации отказались.

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Следственный комитет приступит к расследованию дела о загрязнении реки Мерянки
СК вплотную займется делом о загрязнении реки Мерянки
30 сентября 2024, 07:47

Фото: iStock/blinow61

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет по уголовному делу, связанному с нарушением природоохранного законодательства мигрантами в селе Виноградово городского округа Мытищи. Об этом пишет Telegram-канал «‎Информационный центр СК России».
В комментариях к аккаунту приёмной Председателя Следственного комитета России А.И. Бастрыкина в «ВКонтакте» сообщается, что в селе Виноградово Московской области мигранты, незаконно проживающие в двух хостелах на муниципальной территории, сбрасывают неочищенные канализационные отходы в реку Мирянку, что привело к её загрязнению и обмелению.

Помимо этого, сообщается, что были зафиксированы случаи сброса токсичных веществ в воду владельцем автосервиса, а местный житель, владелец частной точки разборки автомобилей, уничтожает береговую линию и самовольно захватывает муниципальную территорию. Отмечается, что многочисленные обращения граждан в соответствующие органы не дали результатов.

«В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
#мигранты
#ск
#рф
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На ферме в Тульской области цыгане незаконно удерживают людей
СК проверит сообщение об удерживании людей на ферме в Тульской области
30 сентября 2024, 07:11

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Сотрудники Следственного комитета РФ проведут проверку информации о том, что в Белевском районе удерживали людей. Об этом проинформировало СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
Сообщается, что цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Помимо этого, среди указанных людей бывший участник специальной военной операции.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для проверки фактов, представленных в интернете, и установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#проверки
#следователи
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По факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводят проверку
Прокуратура Москвы: по факту пожара в ЖК «Селигер Сити» проводится проверка
30 сентября 2024, 06:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

В настоящее время подтверждается информация о пожаре в доме в жилом комплексе «Селигер Сити» в Ильменском проезде в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Прокурор Тимирязевского района Алексей Дудкин руководит работой экстренных служб по этому делу.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», – отметили в прокуратуре.

Пожар был ликвидирован в 4:19 по московскому времени. По данным Telegram-канала Shot, баллон, взорвавшийся в квартире, мог быть неправильно установлен рабочими.

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#прокуратура
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МЧС раскрыло число госпитализированных в результате ДТП под Краснодаром
МЧС: в результате ДТП в станице Староконсунская госпитализировали семь человек
30 сентября 2024, 06:37

Фото: istockphoto/DmyTo

Семь человек госпитализированы в результате ДТП в станице Старокорсунской Краснодарского края, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«По итогам обследования госпитализировано семь человек», — отмечается в заявлении ведомства.

Вечером в воскресенье 29 сентября в станице Старокорсунской Краснодарского края столкнулись автобус и грузовик, после чего произошло возгорание.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб, 31 человек пострадал, 22 были госпитализированы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.

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#пожар
#краснодарский край
#мчс
#дтп
#уголовное дело
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