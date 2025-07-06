В Москве произошёл серьёзный взрыв грузовика
Инцидент произошёл вечером 6 июля в Коммунарке. На стройплощадке, расположенной на Скандинавском бульваре, произошёл взрыв грузовика. Об этом сообщает SHOT.
По предоставленным данным, у «КамАЗа», стоявшего на территории стройки, неожиданно вспыхнула и загорелась кабина. В результате воспламенения пострадал водитель самосвала. На место происшествия оперативно прибыл автомобиль скорой помощи, оборудованный для проведения реанимации, который доставит пострадавшего в больницу.
На месте взрыва работают спасатели, которые занимаются ликвидацией чрезвычайной ситуации. Официальные причины произошедшего неизвестны, а все обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось о сильном пожаре в ТЦ «Метрополис» на севере Москвы.
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