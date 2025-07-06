В Красноярске задержали подростка, стрелявшего в центре города из пистолета
В Красноярске правоохранительные органы установили личность молодого человека, который открыл стрельбу возле Театра оперы и балета. Подробности сообщает Telegram-канал «МВД 24».
Инцидент произошёл вечером 3 июня на улице Перенсона. У кафе завязалась драка, в которой участвовали несколько молодых парней. Во время потасовки один из участников конфликта выстрелил в воздух из сигнального пистолета. Сообщается, что во время схватки один из участников пострадал, но угрозы его жизни и здоровью нет.
Следственный комитет по факту произошедшего завёл уголовное дело о хулиганстве. Органы правопорядка оперативно выяснили, кто совершил выстрелы. 17-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Сигнальный пистолет у подростка изъят.
Ранее сообщалось об избиении школьницы водителем автобуса из-за неоплаты проезда.
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