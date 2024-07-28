В Свердловской области мужчина поджег кафе из-за фруктовой нарезки

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Как сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, сотрудники полиции проверяют информацию о том, что посетитель семейного кафе в городе Ревда пытался сжечь заведение из-за недовольства качеством обслуживания.
В самом кафе подтвердили, что мужчина, выпив, заказал рыбную закуску, а затем — фруктовую.
По словам собеседницы, после этого посетитель разлил бензин перед входом в кафе. Охранник, подоспевший на место, остановил его. В руках у мужчины была зажигалка, которую, по словам собеседницы, забрала полиция.
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«Он позвал официанта и начал кричать: «Почему фруктовая нарезка пахнет рыбой?». Мы ему объяснили, что он только что ел рыбу. Он начал нервничать, ушёл из кафе и сказал, что сейчас придёт и подожжёт нас. Мы подумали, что это какая-то шутка, но оказалось — нет. Он пришёл с канистрой», — рассказали в администрации заведения.
По словам собеседницы, после этого посетитель разлил бензин перед входом в кафе. Охранник, подоспевший на место, остановил его. В руках у мужчины была зажигалка, которую, по словам собеседницы, забрала полиция.
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Мира Полтева