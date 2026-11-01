Под Саратовом трактор «Кировец» раздавил легковушку с людьми

01 ноября 2026, 18:47

Под Саратовом двое погибли при столкновении легковушки и трактора «Кировец»

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

В Саратовской области два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщает региональный главк МВД.