Под Саратовом трактор «Кировец» раздавил легковушку с людьми
В Саратовской области два человека погибли при столкновении легкового автомобиля и трактора. Об этом сообщает региональный главк МВД.
Инцидент произошёл 1 ноября около 18:00 по московскому времени вблизи села Вознесенка в Марксовском районе.
Как уточняет ведомство, на дороге столкнулись трактор «Кировец» и автомобиль ВАЗ 2114. За рулём тяжёлой техники находился гражданин 1974 года рождения, легковушкой управлял мужчина. Обстоятельства столкновения на текущий момент неизвестны.
В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия. Они устанавливают все обстоятельства и причины ДТП и проводят проверку по факту случившегося.
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