Россиянка получила изуродованные и облысевшие брови после удаления татуажа
Жительница Екатеринбурга Тамара лишилась бровей после удаления татуажа и осталась должна салону 140 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина хотела лишь освежить татуаж, но мастер предложила сначала вывести лазером старый пигмент.
Процедура растянулась на год. После каждого сеанса брови кровили, а кожу сильно жгло. На одном из сеансов сотрудница включила лазер на максимум — кожа сгорела, волосяные фолликулы погибли, и Тамара осталась без бровей.
Позже выяснилось, что у салона не было ни лицензии на лазерное удаление, ни врача-косметолога. Первый суд встал на сторону потерпевшей: ей должны были вернуть деньги, выплатить компенсацию и штраф.
Расходы на экспертизу поделили пропорционально, но екатеринбурженка всё равно оставалась в плюсе. Затем она проиграла в попытках добиться больших выплат. В апелляции суд урезал компенсации и возложил на клиентку 97 % стоимости экспертизы. Теперь она должна салону 140 тысяч рублей, и из-за этого у неё заблокировали счета.
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