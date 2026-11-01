Россиянка получила изуродованные и облысевшие брови после удаления татуажа

01 ноября 2026, 18:22

Жительница Урала получила ожог и лишилась бровей после процедуры в салоне

Фото: Istock/Liudmila Chernetska

Жительница Екатеринбурга Тамара лишилась бровей после удаления татуажа и осталась должна салону 140 тысяч рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина хотела лишь освежить татуаж, но мастер предложила сначала вывести лазером старый пигмент.