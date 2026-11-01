В Ростове мужчина похитил супругов на глазах у сына, убил обоих и расчленил тела
В Ростове-на-Дону мужчина похитил супругов на глазах у сына, убил обоих и расчленил тела. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Вечером 30 октября на парковке ЖК «Екатерининский» произошёл конфликт между супругами Русланой и Андреем и мужчиной. Во время ссоры оппонент избил пару, силой посадил обоих в семейный автомобиль Lada Vesta и увёз. Нападение видел один из троих детей похищенных.
26-летний похититель нанёс мужчине и женщине множественные ножевые ранения в область туловища. Оба скончались на месте. После этого тела расчленили и вывезли в Аксайский район, где их обнаружили.
Правоохранители вычислили предполагаемого убийцу по камерам наблюдения и показаниям очевидцев. Подозреваемого оперативно задержали. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве двух человек и похищении. У погибших остались трое несовершеннолетних детей.
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