Под Саратовом трое человек уже пять часов дрейфуют по Волге на сломанном катере
В Саратовской области трое местных жителей уже пятый час дрейфуют на сломанном катере. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов.
Компания сегодня днём отправилась кататься по Волге на маломерном судне. Однако поднялся сильный ветер, а у катера заглох двигатель. В итоге их снесло течением.
Двое мужчин и женщина смогли дозвониться до спасателей, однако те не могут найти их из-за плохой связи и практически не работающей навигации у потерявшихся.
Сейчас на реке темно, а у саратовцев даже нет с собой фонарика. Они опасаются, что их может снести проплывающее мимо более крупное судно.
Читайте также: