Подростки на Lada на полной скорости влетели в металлический контейнер в Башкирии
В Башкирии молодые люди, гонявшие по селу на Lada Granta, на полной скорости влетели в металлический контейнер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Авария произошла в населённом пункте Аскино. Там компания местных подростков развлекалась быстрой ездой. На одном из переулков водитель не вписался в поворот и со скоростью 100 км/ч влетел в металлический морской контейнер, который был переоборудован под склад.
В результате, машина была полностью разбита. Один из подростков получил ушиб лба. Серьёзно никто не пострадал.
Не уточняется, кому принадлежал автомобиль. На кадрах видно, как от удара Lada встала на дыбы, после чего рухнула вниз.
Проводится проверка компетентными органами.
