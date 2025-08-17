Подростки на Lada на полной скорости влетели в металлический контейнер в Башкирии

17 августа 2025, 20:22

Подростки на легковушке протаранили металлический контейнер в Аскино

Фото: iStock/Anton Novikov

В Башкирии молодые люди, гонявшие по селу на Lada Granta, на полной скорости влетели в металлический контейнер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.