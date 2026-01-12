Женщина чуть не лишилась ноги после укуса медузы на пляже в Австралии
Женщина едва не лишилась ноги после встречи с трехсантиметровой медузой в Австралии. Об этом сообщило издание PerthNow.
Инцидент произошел на пляже Пепперминт-Гроув. Андреа Боуден, находясь на мелководье с детьми, почувствовала острое жжение, но не обратила на это внимание и продолжила отдыхать. Однако через некоторое время конечность почернела и начала гноиться. Вскоре муж пострадавшей обратился за помощью медиков, и ее госпитализировали.
В больнице выяснилось, что после укуса медузы в рану попала инфекция. Ногу удалось спасти благодаря интенсивной антибиотикам и хирургического удаления поврежденных тканей.
Ранее в Малайзии на пляже Сенанг от укуса кубомедузы скончался двухлетний ребенок из России. Родители быстро вынесли мальчика из воды, однако на берегу у него уже остановилось дыхание.
