Под Смоленском мужчина избил беременную сожительницу колотушкой и ногами

09 августа 2025, 16:09

СК РФ: соседи спасли избитую сожителем беременную женщину в Ярцево

В Смоленской области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь беременной сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.