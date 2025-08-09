Под Смоленском мужчина избил беременную сожительницу колотушкой и ногами
СК РФ: соседи спасли избитую сожителем беременную женщину в Ярцево
В Смоленской области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь беременной сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, инцидент произошёл в одном из частных домов в Ярцево ночью 7 августа. Мужчина, ревнуя беременную женщину, жестоко избил её деревянной колотушкой и ногами. На крики и шум вмешались соседи, которые предотвратили дальнейшее насилие.
Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится под медицинским наблюдением. Задержанный находится под стражей, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.
