Достижения.рф

Под Смоленском мужчина избил беременную сожительницу колотушкой и ногами

СК РФ: соседи спасли избитую сожителем беременную женщину в Ярцево
Фото: iStock/Natalia Kuzina

В Смоленской области задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в покушении на жизнь беременной сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, инцидент произошёл в одном из частных домов в Ярцево ночью 7 августа. Мужчина, ревнуя беременную женщину, жестоко избил её деревянной колотушкой и ногами. На крики и шум вмешались соседи, которые предотвратили дальнейшее насилие.

Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится под медицинским наблюдением. Задержанный находится под стражей, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0