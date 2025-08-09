Подростки избили школьницу и ее отца в Саратове
В Саратове прокуратура проводит проверку по факту избиения мужчины группой молодых людей.
По предварительным данным, инцидент произошёл в микрорайоне Октябрьский: местный житель вмешался в конфликт в защиту своей дочери, после чего компания подростков в возрасте от 15 до 19 лет напала на него. В столкновении пострадали и школьница, и её отец; характер полученных ими травм и другие подробности не сообщаются.
По имеющейся информации, ранее нападавшие не привлекались к уголовной ответственности и не состояли на учёте, однако проверяется версия об их причастности к случаям мошенничества. Прокуроры также выясняют, соблюдались ли требования законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
По результатам надзорных мероприятий будут приняты соответствующие меры, а ход проверок правоохранительных органов находится на контроле прокуратуры.
