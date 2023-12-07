Задержанный за убийство подростка мигрант избежал наказания

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Калининский районный суд Челябинска закрыл уголовное дело по факту грабежа мигрантом Махмасаидом Азизовым, которого изначально задержали по подозрению в убийстве подростка. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что пострадавший в результате ограбления ограбления мужчина простил Азизова. Стороны смогли договориться, в связи с чем было принято решение о прекращении уголовного дела.
Отмечается, что молодой человек был признан виновным, однако не понёс наказания. В базе данных он будет фигурировать как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности.
В апреле этого года Азизова задержали по подозрению в убийстве 17-летнего подростка. Однако в ходе проверки причастность мужчины не подтвердилась. Однако правоохранительными органами был установлен другое правонарушение – грабёж.
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Отмечается, что молодой человек был признан виновным, однако не понёс наказания. В базе данных он будет фигурировать как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности.
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Анастасия Чинкова