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Задержанный за убийство подростка мигрант избежал наказания

07 декабря 2023, 11:57
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Калининский районный суд Челябинска закрыл уголовное дело по факту грабежа мигрантом Махмасаидом Азизовым, которого изначально задержали по подозрению в убийстве подростка. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
В суде сообщили, что пострадавший в результате ограбления ограбления мужчина простил Азизова. Стороны смогли договориться, в связи с чем было принято решение о прекращении уголовного дела.

Отмечается, что молодой человек был признан виновным, однако не понёс наказания. В базе данных он будет фигурировать как лицо, привлекаемое к уголовной ответственности.


В апреле этого года Азизова задержали по подозрению в убийстве 17-летнего подростка. Однако в ходе проверки причастность мужчины не подтвердилась. Однако правоохранительными органами был установлен другое правонарушение – грабёж.

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#ограбление
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Подмосковные спасатели извлекли беременную из разбитого автомобиля
07 декабря 2023, 17:41

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли беременной женщине, пострадавшей в ДТП. Авария случилась на 17-м км трассы М-8 «Холмогоры» в Сергиево-Посадском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В посёлке Наугольное произошло боковое столкновение автомобиля Toyota Land Cruiser и машины Chevrolet Niva, за рулём которой находилась беременная женщина. Удар пришёлся на сторону водителя «Нивы», и будущая мама оказалась зажата в салоне легковушки. 
«Оперативно прибывшие на место аварии спасатели специальным инструментом отодвинули водительское кресло и эвакуировали 34-летнюю пострадавшую через пассажирскую дверь. Женщину бережно зафиксировали на жёстких носилках и транспортировали в карету скорой помощи», – рассказал замначальника части Сергей Шумов.
С подозрением на закрытую травму живота пациентку доставили в больницу. Второму участнику аварии медицинская помощь не потребовалась. 
 
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#подмосковье
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Крупный пожар вспыхнул на Электрозаводе в Москве
07 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Москве вспыхнул пожар на Электрозаводе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что над комплексом зданий на Преображенской набережной виден черный густой столб дыма. Очевидцы сообщают о сильном возгорании в одном из зданий завода. Предполагается, что огонь распространился в лакокрасочном цеху.




Экстренные службы уже следуют на место происшествия. 

Площадь пожара, по предварительным данным, оценивается в порядка 200 квадратных метров. 

О пострадавших информации не поступало. 

Электрозавод, занимающийся производством электротехнического оборудования для различных отраслей, был построен в Москве в 1928 году.

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#мчс
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Россиянин Винник отравился в американской тюрьме
07 декабря 2023, 17:33

Фото: istock / BrianAJackson

Александр Винник, которого обвиняют в отмывании денег через биржу криптовалют, отравился американской тюремной пищей в СИЗО «Санта-Рита», но ему не было оказано необходимой помощи.
Об этом сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, пишет «RT на русском». Россиянин отравился в тюрьме ещё 1 декабря. 

«Винник после приема тюремной пищи — фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания», —сообщил Иван Мельников.
С его слов, сотрудники тюрьмы не оказали заключённому необходимую медицинскую помощь, но после того, как в дело вмешались адвокаты, «дали пару таблеток».

Причину отравления до сих пор не установили. Винник плохо себя чувствует. К тому же он страдает рядом хронических заболеваний.
По словам адвоката, американская сторона нарушает законодательство США, так как содержит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо 10 месяцев.

«С учетом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест», —утверждает Иван Мельников.
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Сожитель матери убил её двухлетнюю дочь на Урале
В Первоуральске сожителя матери обвинили в убийстве ее двухлетней дочери
07 декабря 2023, 17:25

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В свердловском Первоуральске сожитель женщины убил ее двухлетнюю дочь, он арестован. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Согласно сообщению, мужчина избил девочку, она скончалась от полученных травм. Тело своей дочери обнаружила мать, она же и позвонила в скорую помощь. Также уточняется, что мужчина систематически избивал ребенка, но мать не обращалась в полицию из-за страха перед ним.

В ноябре 2023 года женщина, стремя детьми переехала в Первоуральск из Екатеринбурга. Погибшая девочка росла в многодетной неполной семье. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве.

Ранее сообщалось, что две пенсионерки устроили драку и отправили в реанимацию четырёхмесячного правнука в Орловской области.
73-летнюю Раиса Валентиновна сидела с правнуком и решила сходить в гости к своей 68-летней сестре Татьяне Валентиновне. Бабушки решили выпить за здоровье ребенка. Но алкоголь ударил в голову, женщины начали ругаться, после чего утроили драку.

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В Петербурге произошла массовая драка с поножовщиной
07 декабря 2023, 17:19

Фото: iStock/Shutter2U

Рядом с Московским вокзалом Санкт-Петербурга россияне из 5 регионов страны устроили массовую драку с применением ножей.
«Фонтанка» пишет, что это произошло вечером 6 декабря. После драки двоих мужчин из Ростовской и Липецкой областей госпитализировали на скорой с ножевыми ранениями. Врачи обработали раны, но от госпитализации пострадавшие отказались.

Зачинщиков драки оперативно задержали. Ими оказались мужчина из Карачаево-Черкесии, четверо приезжих из Калмыкии и два человека из Ставрополья. Всем участника драки от 30 до 40 лет. 

В полиции на нарушителей порядка оформили протоколы о мелком хулиганстве. У задержанных изъяли семь ножей. Их отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#происшествие
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В Москве горит Митинский радиорынок
Пожар произошел на Митинском радиорынке в Москве
07 декабря 2023, 16:45

Фото: istock /sarawutk

Загорелся и взорвался аккумулятор гироскутера на Митинском радиорынке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По информации портала, из здания рынка эвакуируют людей. На место инцидента направлены экстренные службы. Информации о пострадавших в настоящее время нет. 
 
Прежде возгорание произошло на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе. Площадь пожара распространилась на 1000 квадратных метров. Частично обрушилась кровля помещения. В результате происшествия никто не пострадал. 
 
Причины пожара не установлены. Специалисты выяснили, что очаг возгорания находился в производственном здании. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. В настоящее время последствия ЧП устраняются.  

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#происшествия
#рынок
#пожар
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На полицейских, «крышевавших» ОПГ, вышли после погони и стрельбы в Петербурге
07 декабря 2023, 16:43

Фото: iStock/Yingko

На полицейских, которые покровительствовали банде «азербайджанских вымогателей», удалось выйти после стрельбы и погони в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, члены ОПГ 21 ноября избили и отобрали 400 тысяч рублей у двоих молодых людей. Прибывшие на место полицейские, вместо того, чтобы задержать нападавших, задержали пострадавших, а члены банды им в этом помогали. Тогда, заподозрив неладное, один из парней прыгнул за руль полицейского авто, повернул ключ зажигания и помчал прочь.

После чего была часовая погоня и стрельба. Однако угонщиков полицейского автомобиля все-же задержали. Их доставили в отдел МВД Выборгского района. А там им предложили оформить «Хулиганство», а вымогатели должны были оперативно починить автомобиль.

Эти действия полицейских привлекли внимание УСБ и СК. В настоящее время задержаны два сотрудника МВД.

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#мвд
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#хулиганство
#полицейские
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Двое сотрудников МВД задержаны за «крышевание» азербайджанской мафии в Петербурге
Задержаны два сотрудника 59-ого отдела МВД Петербурга за покровительство ОПГ
07 декабря 2023, 16:20

Фото: iStock/Rawf8

В Санкт-Петербурге УСБ задержало двоих сотрудников 59-ого отдела МВД Выборгского района по подозрению в содействии организованной группе вымогателей, избивавших людей ради денег.
Следствие установило, что девушка обратилась к членам «банды», чтобы они избили и забрали 160 тысяч рублей у ее бывшего молодого человека. Она назначила парню встречу, где его избили пятеро мужчин. После нападения его доставили в отдел и вместо того, чтобы разбираться, выписали ему штраф за административное нарушение.

Однако все члены ОПГ были задержаны. После чего и вышли на сотрудников 59-ого отела МВД, которые помогали им. В отношении двух уже началась внутренняя служебная проверка.

Ранее сообщалось, что СОБР нагрянул в 59-й отдел МВД Выборгского района в Санкт-Петербурге, сейчас там проводятся обыски по делу о покровительстве банды «азербайджанских вымогателей».

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#сизо
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Питерского бизнесмена пытали плоскогубцами, чтобы он выдал полмиллиарда рублей
07 декабря 2023, 16:20

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

20 октября соучредитель нескольких крупных фирм Анатолий Столяров спустился на парковку к своему автомобилю.
В этот момент из микроавтобуса выбежали трое неизвестных в балаклавах и затащили бизнесмена внутрь. В салоне Столярову связали руки и ноги скотчем, а пальцы засунули в плоскогубцы, чтобы предприниматель быстрее рассказал, где он хранит 500 млн рублей.

Столяров пытался объяснить, что у него нет таких денег, но дома в сейфе лежит около 50 млн. Грабителя взяли ключи от автомобиля Анатолия, ключи от квартиры, выяснили у него код от домофона и узнали, как отключить сигнализацию в квартире. 

Двое грабителей поехали к бизнесмену домой, забирать оружейный ящик, где были спрятаны деньги, а двое других остались с жертвой.
Забрав ящик, грабители оставили бизнесмена связанным в машине. 

В конце ноября следователи вышли на подозреваемых. Ими оказались уроженцы Чечни, мужчина из Санкт-Петербурга и Пятигорска. 
Трое отправлены в СИЗО, один — под домашним арестом. Следователи не исключают, что это не единственный разбой, который произвёл квартет. 

При этом, в конце 2020 года бизнесмена уже грабили. Тогда преступники встретили Столярова на лестничной площадке и забрали у него 25 млн рублей и украшений на 200 тысяч.

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