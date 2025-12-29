Пятилетнего мальчика насмерть зажевало в горнолыжный подъёмник

29 декабря 2025, 13:48

На горнолыжном курорте в Японии траволатор стал причиной гибели мальчика

Фото: Istock/Dietmar Rauscher

В Японии пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте. Инцидент произошёл на курорте в городе Отару на острове Хоккайдо. Об этом сообщает The Guardian.