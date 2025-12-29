Достижения.рф

Пятилетнего мальчика насмерть зажевало в горнолыжный подъёмник

На горнолыжном курорте в Японии траволатор стал причиной гибели мальчика
Фото: Istock/Dietmar Rauscher

В Японии пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте. Инцидент произошёл на курорте в городе Отару на острове Хоккайдо. Об этом сообщает The Guardian.



Ребёнок приехал с семьёй из Саппоро. При сходе с движущейся дорожки длиной 30 метров, которая соединяет парковку со склоном, он упал. Его правая рука попала во внутренний механизм транспортёра.

Мать мальчика нажала кнопку аварийной остановки и вызвала спасателей. Они освободили малыша примерно через 40 минут после вызова, но он уже находился без сознания. Медики доставили ребёнка в больницу, однако спасти его не смогли.

По предварительной информации, этот подъёмник не имеет поручней. В момент ЧП сотрудников курорта рядом не было. В комплексе заявили, что в тот же день систему безопасности проверяли, и она работала нормально. Полиция начала расследование по факту возможной халатности, повлекшей гибель человека.

Ольга Щелокова

