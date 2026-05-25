Уроженец Москвы угрожал выбросить жену и ребёнка из окна 11-го этажа в Люберцах
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
В подмосковных Люберцах местный житель угрожал выбросить свою жену и маленького ребёнка из окна квартиры на 11-м этаже. Об этом сообщает Главное управление Росгвардии по Московской области.
Очевидцы — соседи семьи дебошира — услышали из многоэтажного дома на улице Кирова крики о помощи и немедленно сообщили в полицию. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Они оперативно установили нужную квартиру и задержали 35-летнего мужчину.
Злоумышленник оказался уроженцем Москвы. Правоохранители выяснили, что совсем недавно он отбыл наказание за сбыт наркотиков. В момент инцидента мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Женщине и ребёнку ничего не угрожает, полиция продолжает проверку по факту случившегося.
Накануне в деревне Евсеево Московской области вспыхнул жилой дом. Огонь унёс жизни четырёх человек, включая двоих детей.
