В Москве пожар охватил хостел на Монтажной улице, внутри находятся 600 человек
В Москве загорелась гостиница «Акварель» на Монтажной улице в районе Гольяново. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Огонь охватил хостел, который расположен в здании. Люди самостоятельно покидают помещения. Экстренные службы выводят оставшихся граждан.
По предварительным сведениям, внутри может находиться около 600 человек. Пожарные расчёты прибыли на место происшествия. Специалисты присвоили возгоранию второй ранг сложности. Причины возгорания устанавливают дознаватели.
Ранее сообщалось об инциденте в подмосковной деревне Евсеево. Там ночью огонь охватил жилой дом. Пожар унёс жизни четырёх человек, включая двоих детей.
