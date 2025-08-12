Под Тулой осудят не умеющего плавать спасателя, не спасшего тонущего подростка

12 августа 2025, 10:47

Фото: iStock/DEBOVE SOPHIE

В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя, который не смог спасти тонущего подростка на пляже «Песчаная коса» в Одоевском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.





Трагедия случилась 15 июля 2024 года. Тогда спасатель не проконтролировал соблюдение правил безопасности посетителями и не смог оказать помощь 16-летнему подростку, который впоследствии скончался.





«Следствием установлено, что директор муниципальной организации умышленно принял на работу в качестве спасателя мужчину, не обладающего умением плавать, специальными навыками и знаниями», — передает ведомство.