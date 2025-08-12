Под Тулой осудят не умеющего плавать спасателя, не спасшего тонущего подростка
В Тульской области будут судить не умеющего плавать спасателя, который не смог спасти тонущего подростка на пляже «Песчаная коса» в Одоевском районе. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия случилась 15 июля 2024 года. Тогда спасатель не проконтролировал соблюдение правил безопасности посетителями и не смог оказать помощь 16-летнему подростку, который впоследствии скончался.
«Следствием установлено, что директор муниципальной организации умышленно принял на работу в качестве спасателя мужчину, не обладающего умением плавать, специальными навыками и знаниями», — передает ведомство.
Следствие по данному делу завершено. Все фигуранты признали свою вину. Дальнейшим рассмотрением дела займется Одоевский межрайонный суд.