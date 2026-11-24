Россиянин нашёл в парке сумку с 2 млн и через суд добился права оставить их себе
Житель Санкт-Петербурга нашёл в парке два миллиона рублей и через суд получил право оставить их себе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В ноябре прошлого года мужчина по имени Владимир обнаружил чёрную сумку в парке на улице Евдокима Огнева. Гражданин не стал к ней прикасаться и сразу вызвал полицию.
Выяснилось, что внутри лежали два миллиона рублей. Позже Владимир попросил признать деньги его собственностью, но получил отказ — якобы из-за нарушения правил хранения находки. Тогда петербуржец обратился в суд и выиграл дело.
Судья установил, что мужчина действовал по закону, а за полгода хозяин денег так и не объявился. При этом 145 тысяч рублей, которые он потратил на юриста и госпошлину, ему не возместят.
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