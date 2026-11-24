В Прикамье 16-летний подросток погиб на сборах по ОБЖ
В Прикамье школьник погиб во время сборов по ОБЖ. Об этом сообщает Telegram-канал «Большая Пермь».
Трагедия произошла в посёлке Марковский Чайковского округа Пермского края. 16-летний школьник находился в комнате отдыха перед началом занятий, когда ему внезапно стало плохо и он потерял сознание. Медики пытались оказать помощь на месте, однако спасти мальчика не удалось.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и комиссия министерства образования. Глава округа Алексей Агафонов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он добавил, что профильные специалисты разбираются в ситуации.
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