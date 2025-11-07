В московском метро агрессор в алкогольном угаре напал на пассажира и избил его

07 ноября 2025, 13:32

Полиция задержала мужчину за нападение на пассажира в московском метро

Фото: Istock/hank5

В московском метро неизвестный напал на мужчину в переходе между станциями «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Об этом информирует официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.