В московском метро агрессор в алкогольном угаре напал на пассажира и избил его
В московском метро неизвестный напал на мужчину в переходе между станциями «Проспект Мира» Калужско-Рижской и Кольцевой линий. Об этом информирует официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Сообщается, что злоумышленник подбежал к потерпевшему, повалил его на пол и начал наносить множественные удары кулаками. Затем он скрылся с места происшествия.
Сотрудники полиции, которые прибыли на место, вызвали пострадавшему скорую помощь. Правоохранители оперативно задержали нарушителя. Установлено, что на момент нападения задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сам задержанный рассказал, что повздорил с незнакомым гражданином. Он раскаялся и принёс потерпевшему извинения.
