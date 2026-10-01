Россиянин вступил в схватку с волком, напавшим на него у дома

01 октября 2026, 11:34

В Забайкалье волк напал на мужчину на крыльце дома

Фото: Istock/hkuchera

В Забайкалье мужчина вступил в борьбу с волком, который напал на него на крыльце дома. Об этом сообщает издание Chita.ru.