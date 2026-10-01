Россиянин вступил в схватку с волком, напавшим на него у дома
В Забайкалье мужчина вступил в борьбу с волком, который напал на него на крыльце дома. Об этом сообщает издание Chita.ru.
Инцидент произошёл ночью 27 сентября на чабанской стоянке в семи километрах от села Узон Дульдургинского округа. Местный житель Зандан Бальжинимаев услышал лай собак и вышел из дома.
Как только мужчина оказался на крыльце, на него напал волк. Между ними началась схватка, которая переместилась в дом. Хищник попытался спрятаться от хозяина внутри помещения, но убежать не смог.
По словам Бальжинимаева, в ходе борьбы зверь немного травмировал ему руку, однако в целом мужчина чувствует себя нормально. Он рассказал, что всегда носит с собой нож из-за угрозы нападения медведей. В схватке чабан достал оружие из сапога и несколько раз ударил животное, благодаря чему спасся.
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