«Стена вылетела в подъезд»: В Одинцово рванул газовый баллон на 19-м этаже

01 октября 2026, 10:31

В Одинцово взорвался газовый баллон в квартире на 19-м этаже

Фото: Istock/Standart

В Одинцово в квартире жилого дома произошёл взрыв. Как сообщает Telegram-канал SHOT, обломки повредили машины, которые стояли рядом с домом.