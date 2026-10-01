«Стена вылетела в подъезд»: В Одинцово рванул газовый баллон на 19-м этаже
В Одинцово в квартире жилого дома произошёл взрыв. Как сообщает Telegram-канал SHOT, обломки повредили машины, которые стояли рядом с домом.
Очевидцы услышали громкий звук в квартире дома № 13 на улице Белорусской в 9-м микрорайоне. Взрывная волна выбила балконные ограждения на 19-м этаже. Стена в квартире вылетела в подъезд.
По предварительным сведениям, в квартире взорвался газовый баллон. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Жильцов дома эвакуировали. Сотрудники МЧС осматривают конструкции здания и проверяют, нет ли угрозы обрушения. Движение у дома ограничили.
Ранее сообщалось о взрыве из-за аккумулятора в квартире в Петербурге. В результате этого два человека пострадали.
Читайте также: