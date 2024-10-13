Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира сломался стул — видео

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале под телеведущей Екатериной Андреевой сломался стул. Инцидент произошёл 12 октября.
На забавный эпизод обратило внимание сетевое издание URA.RU, которое опубликовало фрагмент информационной программы в своём телеграм-канале. На кадрах можно увидеть, как только начав рассказывать о Московском международном кинофестивале архивных фильмов, ведущая пошатнулась и едва не упала, когда под ней сломался стул. Ей даже пришлось слегка схватиться руками за столешницу, чтобы удержаться.
К чести Андреевой, она проявила себя настоящим профессионалом. Ничуть не изменившись в лице, она продолжала зачитывать материал. Не сбилась даже её речь, поэтому если не смотреть видео, а только слушать, можно даже не понять, что в телестудии произошло что-то необычное.
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