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Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира сломался стул — видео

Под ведущей Первого канала Екатериной Андреевой во время эфира сломался стул
13 октября 2024, 16:27
Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Во время прямого эфира программы «Время» на Первом канале под телеведущей Екатериной Андреевой сломался стул. Инцидент произошёл 12 октября.


На забавный эпизод обратило внимание сетевое издание URA.RU, которое опубликовало фрагмент информационной программы в своём телеграм-канале. На кадрах можно увидеть, как только начав рассказывать о Московском международном кинофестивале архивных фильмов, ведущая пошатнулась и едва не упала, когда под ней сломался стул. Ей даже пришлось слегка схватиться руками за столешницу, чтобы удержаться.

К чести Андреевой, она проявила себя настоящим профессионалом. Ничуть не изменившись в лице, она продолжала зачитывать материал. Не сбилась даже её речь, поэтому если не смотреть видео, а только слушать, можно даже не понять, что в телестудии произошло что-то необычное.






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#видео
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#стол
Пять человек заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве
13 октября 2024, 16:51

Фото: istockphoto/grafoto

Ребёнок и четверо взрослых оказались заблокированы в горящем здании Очаковских бань в Москве. Из нескольких окон на втором этаже валят густые клубы серого дыма.
Посетители кричат в окно, что не могут выбраться, так как из-за задымления ничего не видно, а вдали от окон трудно дышать, передаёт телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательного подразделения вместе со специальной техникой. Информация о пострадавших уточняется.

Экстренным службам столичного района Очаково-Матвеевское приходится нелегко, так как одновременно в восьми километрах от бань, на Нежинской улице, горит квартира на пятом этаже высотного дома. Там причиной возгорания стал окурок, брошенный соседями сверху. Он упал на незастеклённый балкон, где загорелись вещи.

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Недвижимость на 150 млн и семь автомобилей нашли у арестованного замглавы АСБ
Shot: у замглавы АСБ Попелюха нашли недвижимость на 150 млн и автопарк
13 октября 2024, 12:58

Фото: istock/blinow61

У арестованного замдиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха и его родственников обнаружили дорогую недвижимость и автопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
У его отца, жены и сына-студента нашли семь автомобилей марок Volkswagen, Range Rover и Mercedes-Benz, сообщает канал. Сам Попелюха приобрел мотоцикл Yamaha XV19C.

Кроме того, он владеет несколькими квартирами в Москве, общая стоимость которых составляет около 150 миллионов рублей, а также домом на участке в 30 соток.

Александра Попелюха задержали 10 октября после обысков, проведенных сотрудниками ФСБ в офисе АСВ. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

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#мошенничество
#уголовное дело
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В Петербурге охранник бара Анны Асти выстрелил посетителю в глаз
13 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Санкт-Петербурге охранник бара популярной певицы Анны Асти «Сплетни» выстрелил в глаз посетителя. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл после того, как в заведение пытался войти пьяный мужчина. Охрана не пустила его, из-за чего вспыхнул конфликт. В ходе перепалки один из охранников схватил аэрозольное устройство и выстрелил гостю в глаз.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Мужчина получил ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.

Полиция изъяла оружие, из которого был произведён выстрел.

В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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В Подмосковье парень жестоко убил мать, запрещавшую ему пить алкоголь
13 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/tiero

Молодой хоккеист убил мать, запрещавшую ему употреблять алкоголь. О трагедии в Подмосковье пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что это произошло в минувшую пятницу в Химках. 21-летний Степан является хоккейным защитником. Ранее он играл в молодёжной команде мытищинского клуба «Атланта», однако в последнее время карьера парня не складывалась. Тогда он начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего у него регулярно начали вспыхивать конфликты с 47-летней мамой. Мать и сын жили вдвоём, и последняя такая ссора стала роковой.

В пятницу вечером Степан вновь написался. Когда мать вернулась домой, она сделала замечание сыну, после чего разразился серьёзный скандал. Обезумевший парень начал избивать маму сначала руками, а затем схватился за нож и нанёс несколько ударов.

По предварительной версии, скорую и полицию вызвали соседи, которые услышали крики. Женщину оперативно госпитализировали с множественными ножевыми ранениями спины, живота и плеча. Врачи боролись за её жизнь, но всё тщетно – она умерла спустя пять часов.

Степана задержали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Когда вывезут тела погибших в Непале российских альпинистов, сообщили в посольстве
Посольство: тела погибших в Непале российских альпинистов вывезут 16 октября
13 октября 2024, 11:34

Фото: iStock/MikeLaptev

Сложные погодные условия препятствуют эвакуации пяти российских альпинистов на склоне горы Дхаулагири в Непале. Об этом сообщили в посольстве РФ в Катманду. Ожидается, что погода улучшится не раньше 16 октября.
«Сегодня вылет вертолета для эвакуации тел невозможен из-за сильного ветра. Ближайшая дата, когда погодные условия будут подходить для вылета, — среда, 16 октября», — цитирует посольство ТАСС.

Информация о гибели пятерых альпинистов на горе Дхаулагири поступила 8 октября. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой начали восхождение 6 октября около 06:00. Альпинисты сорвались на высоте около 6000 метров.

Сейчас погода и условия на горе остаются опасными, что затрудняет операцию по выводу тел.

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#смерть
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МЧС: На Кубани при обрушении перекрытия в психдиспансере погибла медсестра
13 октября 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Srdjanns74

В Кореновском районе Краснодарского края в здании психоневрологического диспансера обрушилось перекрытие между этажами. В результате погибла женщина, сотрудница медицинского персонала.
По сообщению пресс-службы Главного управления МЧС по региону, ЧП произошло в медицинском учреждении на улице Бувальцева. Здание двухэтажное, площадь обрушения составила около ста квадратных метров. Под завалами спасатели обнаружили тело женщины без признаков жизни. Пока известно только, что это сотрудница медперсонала, её личность устанавливается.

Из аварийного здания эвакуированы 206 пациентов и сотрудников диспансера. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Причина обрушения строительной конструкции будет установлена в ходе технической экспертизы.

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#сотрудники
#краснодарский край
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Самолёт «Уральских авиалиний» через час после взлёта вернулся в Домодедово
13 октября 2024, 07:13

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва - Владикавказ. Борт благополучно вылетел из аэропорта Домодедово, однако, сделав пять кругов, через час вернулся обратно.
Как пояснили в пресс-службе авиакомпании, практически сразу после взлёта на борту воздушного судна сработала индикация, сигнализирующая о неисправности одной из систем. Сбоев в работе бортового оборудования выявлено не было, что выяснилось во время совершения нескольких круговых манёвров без набора заданной высоты. Тем не менее, в целях безопасности экипаж самолёта принял решение вернуться в аэропорт вылета и провести дополнительную проверку бортовых систем.

Посадка в Домодедово прошла благополучно. На сайте аэропорта указано, что рейс был отправлен с задержкой в 3,5 часа.

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#аэропорт
#домодедово
#авиакомпании
#самолет
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В Якутии возбудили уголовное дело в связи с аварийной посадкой самолета
13 октября 2024, 06:12

Фото: iStock/Zolnierek

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после того, как самолет Ан-3 совершил аварийную посадку в Якутске. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК РФ в Telegram-канале.
В частности, следственный орган Межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудил уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

До этого были выявлены предварительные причины аварийной посадки самолета в Якутии. По данным прокуратуры, двигатель потерял тягу, что привело к дальнейшим неполадкам,

Самолет Ан-3 принадлежал авиакомпании «Борус». Самолет выполнял рейс из Олексминска в Железногорск. Борт упал в 1,5 километра от аэропорта Олексминска.

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#уголовное дело
#самолет
#падение
#якутия
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Один пассажир погиб во время аварийной посадки самолета в Якутии
13 октября 2024, 05:08

Фото: istock/rebius

В Якутии совершил аварийную посадку самолет, один пассажир погиб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от МЧС России.
Согласно сообщению, на борту самолета Ан-3, принадлежащего авиакомпании «Борус», находились три члена экипажа и два пассажира.

По данным Telegram-канала «База», самолет собирался взлететь из аэропорта в Олемкинске. Однако во время взлета у самолета отказал двигатель, и он упал в 1,5 километра от аэропорта.

Ранее в Калмыкии разбился учебно-тренировочный самолет Як-130, пилот которого успел катапультироваться из самолета и был госпитализирован.

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#самолет
#падение
#аэропорт
#якутия
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