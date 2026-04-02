Пьяный отчим метал нож в малолетнего пасынка и попал в живот
В Свердловской области арестовали отчима, метавшего нож в 12-летнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все происходило в период с 28 по 31 марта в квартире в городе Сухой Лог. Пьяный мужчина ставил мальчика к стене и метал в него нож, один из бросков пришелся в живот. Ребенок попал в реанимацию с тяжелым ранением. Таким образом отчим решил наказать пасынка «по малозначительному и надуманному поводу».
Полиция задержала подозреваемого — им оказался 30-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по пунктам «б» и «з» второй части статьи 111 УК: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Суд заключил фигуранта под стражу до 30 мая.
