Россиянин до смерти забил соседа, застав его со своей женой
В Краснодаре арестовали местного жителя, который забил соседа до смерти на почве ревности. Об этом сообщил краевой следком в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 14 февраля в поселке Российском. Жена обвиняемого выпивала в их квартире в компании соседа. Мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, приревновал ее и набросился на гостя, нанеся ему множественные удары в область головы и тела.
Пострадавший обратился за помощью к другим жильцам, которые вызвали медиков. Вскоре его госпитализировали, но через полтора месяца он скончался в больнице.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. На допросе он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
