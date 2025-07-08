Под Владимиром задержали «Газель» с сырьём для наркотиков на 6,5 млрд рублей
Грузовик «Газель» с сырьём для наркотиков на шесть миллиардов рублей задержали во Владимирской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что автомобиль следовал из Центральной Азии на один из складов российского региона. В ходе осмотра силовики обнаружили в кузове машины 30 металлических бочек объёмом 50 литров с жидкостью жёлтого цвета, которые отправили на экспертизу.
В результате выяснилось, что в ёмкостях находился запрещённый ко ввозу в Россию прекурсор, который может использоваться для производства синтетических наркотиков. Из такого количества вещества можно было изготовить около 1,4 тонны запрещённых веществ. Их цена на чёрном рынке достигает 6,4 миллиардов рублей.
По факту обнаружения запрещённого вещества было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических веществ в особо крупном размере. Санкция по ней предполагает пожизненное заключение свободы.
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