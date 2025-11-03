Под Волгодонском микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП

03 ноября 2025, 23:43

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в тройное ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека из других автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.