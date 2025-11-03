Под Волгодонском микроавтобус с детской хоккейной командой попал в тройное ДТП
Микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду, попал в тройное ДТП в Ростовской области. В результате аварии погибли по меньшей мере два человека из других автомобилей, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства уточнил, что обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. Предварительно, дети не пострадали.
3 ноября около десяти вечера в социальных сетях появились первые сообщения об аварии с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса с юными хоккеистами. Инцидент случился под Волгодонском.
Кадры с места события можно найти в Telegram-канале «Don Mash». На видео заметно, что самые серьезные повреждения получили две легковушки.
