«Маме и папе руки оторвать»: Анастасия Костенко возмутилась из-за хейтеров

03 ноября 2025, 22:51

Жена Дмитрия Тарасова шокирована критикой родителей после болезни её сына

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко открыто рассказала в соцсетях о нападках хейтеров после того, как младший сын Ярослав был экстренно госпитализирован с ротавирусом, а старший Алексей, недавно отметивший 4 года, также заболел.





Пока мама дежурила у кровати ребенка в больнице, подписчики активно давали советы по питанию, лечению и оценивали её родительские навыки.





«Особенно меня добило, когда мы были в стационаре, я, как человек поколения Y, запилила фотку в статус, и мне прилетает сообщение из серии: "Все от питания, маме и папе руки оторвать, что дают пить всякую бяку". Я просто в шоке, как матери можно такое написать, и в чём прикол топить за чистое питание и загрязнять при этом ментальность. Женщина женщине — враг», — призналась Костенко.