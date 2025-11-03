Владелец квартиры нашел спрятанное в диване тело ребенка после выселения съемщицы

03 ноября 2025, 23:29

Фото: iStock/Edgar

Днем 3 ноября в квартире Челябинска владелец жилья обнаружил тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями. Его спрятали в диване, передает пресс-служба регионального СУСК РФ.





Инцидент произошел в доме по улице 250-летия Челябинска. Известно, что погибший ребенок проживал в квартире с 43-летней женщиной, арендовавшей жилье. Собственник нашел останки девочки после того, как съемщица уведомила его о выселении.





«По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — говорится в публикации.