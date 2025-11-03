«Это не просто роль, а настоящая карьера»: Юлия Барановская высказалась о домохозяйках

03 ноября 2025, 23:34

Телеведущая Юлия Барановская поддержала домохозяек

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская в беседе с изданием «Абзац» высказалась в поддержку домохозяек, подчеркнув, что их труд заслуживает уважения.





По словам Юлии, вести хозяйство и растить детей — это не просто обязанность, а полноценная профессия, требующая сил, терпения и самоотдачи.





«Разве работа домохозяйки — это не карьера? Попробуйте представить — родить детей, содержать дом в порядке, чтобы мужчина приходил домой счастливым и довольным, а в доме царила чистота и уют, а рядом — интересная жена, в курсе всех событий, с кем интересно говорить», — отметила Барановская.

«Реализация в материнстве — это прекрасно», — подчеркнула телеведущая.