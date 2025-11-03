«Это не просто роль, а настоящая карьера»: Юлия Барановская высказалась о домохозяйках
Телеведущая Юлия Барановская поддержала домохозяек
Телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская в беседе с изданием «Абзац» высказалась в поддержку домохозяек, подчеркнув, что их труд заслуживает уважения.
По словам Юлии, вести хозяйство и растить детей — это не просто обязанность, а полноценная профессия, требующая сил, терпения и самоотдачи.
«Разве работа домохозяйки — это не карьера? Попробуйте представить — родить детей, содержать дом в порядке, чтобы мужчина приходил домой счастливым и довольным, а в доме царила чистота и уют, а рядом — интересная жена, в курсе всех событий, с кем интересно говорить», — отметила Барановская.Она добавила, что реализация в материнстве и домашнем уюте может приносить женщине не меньше удовлетворения, чем офисная работа.
«Реализация в материнстве — это прекрасно», — подчеркнула телеведущая.В то же время Юлия признала, что отношение к домохозяйкам в обществе остаётся неоднозначным: многие сталкиваются с критикой, а иногда и с непониманием со стороны близких.