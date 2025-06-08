СКР проверяет данные о действиях сексуального характера в больнице Петербурга

08 июня 2025, 21:56

Фото: istockphoto/blinow61

Процессуальную проверку ведет СКР по статье о насильственных действиях сексуального характера по факту инцидента в детской больнице в Северной столице.





Предварительно известно, что две малолетние пациентки совершили противоправные действия в отношении 11-летней девочки.





«В следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 5 июня в отношении 11-летней девочки, находящейся на лечении в больнице в Петроградском районе, двумя несовершеннолетними пациентками совершены противоправные действия», — прокомментировали в СК.

