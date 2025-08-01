Под Волгоградом пьяный мигрант ворвался в чужой дом и изнасиловал женщину

01 августа 2025, 15:33

Фото: iStock/Favor_of_God

Под Волгоградом мигрант изнасиловал женщину, за что предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.





По данным следствия, инцидент случился 8 июня в хуторе Рябовский Алексеевского района. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в чужой дом, который принадлежал незнакомой женщине. Мужчина предложил ей заняться с ним сексом за деньги, на что получил отказ. После него он начал насиловать пострадавшую, но получил отпор.





«Однако потерпевшая стала оказывать ему активное сопротивление, а противоправные действия мужчины были пресечены другими членами семьи», — передает ведомство.