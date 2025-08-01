Под Волгоградом пьяный мигрант ворвался в чужой дом и изнасиловал женщину
Под Волгоградом мигрант изнасиловал женщину, за что предстанет перед судом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, инцидент случился 8 июня в хуторе Рябовский Алексеевского района. Мигрант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в чужой дом, который принадлежал незнакомой женщине. Мужчина предложил ей заняться с ним сексом за деньги, на что получил отказ. После него он начал насиловать пострадавшую, но получил отпор.
«Однако потерпевшая стала оказывать ему активное сопротивление, а противоправные действия мужчины были пресечены другими членами семьи», — передает ведомство.
На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали насильника. Расследование по делу завершено и передано в суд для рассмотрения.