Пьяный россиянин выразил недовольство игрой гитариста с помощью топора
В Новороссийске пьяный слушатель разрубил топором гитару уличного музыканта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Мужчина, будучи изрядно выпившим, остался недоволен однообразием исполняемой мелодии. Выразить свое мнение он решил с помощью топора — ударил им по музыкальному инструменту.
Полиция быстро поймала 35-летнего дебошира. Теперь ему предстоит выплатить штраф по статье о мелком хулиганстве.
Однако музыкант остался без источника дохода, так как гитара была его рабочим инструментом. Местные жители, возмутившись поступком хулигана, организовали сбор средств, чтобы помочь гитаристу.
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