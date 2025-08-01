Родители бросили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны из-за просроченного паспорта

01 августа 2025, 15:26

Фото: iStock/canbedone

В международном аэропорту Барселоны Эль-Прат произошло происшествие, которое быстро привлекло внимание общественности и собрало более 300 тысяч просмотров в соцсетях. Родители 10-летнего мальчика оставили его одного в здании аэропорта из-за просроченного паспорта, сообщает Daily Mail.