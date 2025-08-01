Родители бросили 10-летнего сына в аэропорту Барселоны из-за просроченного паспорта
В международном аэропорту Барселоны Эль-Прат произошло происшествие, которое быстро привлекло внимание общественности и собрало более 300 тысяч просмотров в соцсетях. Родители 10-летнего мальчика оставили его одного в здании аэропорта из-за просроченного паспорта, сообщает Daily Mail.
О случившемся стало известно благодаря авиадиспетчеру, которая рассказала о происшествии в социальных сетях. После вмешательства сотрудников аэропорта мальчика без сопровождения обнаружили и вызвали полицию.
По словам авиадиспетчера, мальчику отказали в посадке не только из-за недействительного паспорта, но и из-за отсутствия необходимой визы. Вместо того чтобы остаться с сыном, родители решили улететь без ребёнка.
Полицейские оперативно разыскали пару и доставили их в участок при аэропорте, где находился мальчик. Представители аэропорта пока не комментировали этот инцидент.
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