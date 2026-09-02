Под Волгоградом школьница вышла фотографировать Луну и исчезла
В Волгоградской области продолжаются поиски 15-летней школьницы. Как сообщает V1, девочка пропала 1 сентября после того, как вышла из дома фотографировать Луну.
Мать рассказала, что около 22:00 мск дочь находилась дома. Утром женщина зашла в комнату, чтобы разбудить ребёнка в школу, но не обнаружила её там. Школьница увлекалась ночной съёмкой Луны, поэтому родительница предположила, что та снова вышла на улицу.
Родственники вместе с бабушкой обошли дом и прилегающую территорию, но не нашли пропавшую. С собой девочка взяла мобильный телефон и наушники, при этом документы, банковские карты и остальные личные вещи остались дома.
Около полуночи она отправила подруге сообщение с вопросом «Спишь?», после этого её телефон перестал отвечать на вызовы. Ранее ребёнок не уходил из дома, семья не состоит на профилактическом учёте. Поисками занимаются полиция и волонтёры.
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