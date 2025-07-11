Число отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 372 человек
Число отравившихся питьевой водой в Дагестане выросло до 372 человек, из которых 357 — дети. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Отмечается, что 23 ребенка были выписаны из больницы и отправлены по домам под амбулаторное лечение.
«Всего за последние четверо суток с симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 372 человека, 357 из которых — дети», — передает телеграм-канал ведомства.Напомним, в Магарамкентском районе произошла острая вспышка кишечной инфекции в ряде населенных пунктов. Жители начали массово обращаться за медпомощью с симптомами отравления в понедельник, 7 июля. Все заболевшие пили воду из-под крана.