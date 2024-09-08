Под Воронежем локализовали пожар с детонацией — Лебедев

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Пожар, возникший после падения беспилотника в Воронежской области, локализован. Как отметил глава региона Александр Гусев, угроза перехода пламени на населенные пункты отсутствует.
«…Движение по автодороге Воронеж — Луганск открыто для транзитного транспорта. Восстановлено ранее нарушенное электроснабжение одного села, ещё в одном работы на электросетях продолжаются», — уточнил чиновник в Telegram-канале.Гусев напомнил, что категорически не допускается приближение к очагам возгорания. На месте происшествия работают только экстренные службы. Жители, которые выехали из Острогожского района, остались у близких, а также в пунктах временного размещения, добавил губернатор.
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Никита Кротов