Рыбаки в Ленобласти обнаружили в озере мужчину с гирей в рюкзаке

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Мужчину с гирей в рюкзаке в озере обнаружили рыбаки в Ленобласти, передает 78.ru. О происшествии сообщили полицейским, уточняется, что страшная находка была в районе Яльгелево, Ломоносовского района.
На несчастном были черные брюки и туфли, а также синяя куртка. В рюкзаке найдены ключи.
Ранее сообщалось, что москвич разбил бутылку о голову школьника, поскольку подумал, что тот пристает к его девушке. Сейчас агрессора ищут полицейские. По словам его девушки, пара сильно поругалась, а после россиянка плакала, когда к ней подошли подростки, которые катались на электросамокатах. На данный момент известно, что у пострадавшего нет сотрясения.
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Никита Кротов